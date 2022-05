Teleperformance : Lancement d'une arène e-sports à Lisbonne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Teleperformance a officialisé vendredi l'inauguration à Lisbonne de sa première 'arène' dédiée au e-sport, une initiative destinée à renforcer son positionnement sur le marché des jeux vidéo.



Le spécialiste français de la gestion externalisée et de l'expérience-client indique avoir organisé à l'occasion de l'ouverture de sa 'Global E-sports Arena' un tournoi international regroupant certaines des meilleures équipes et des meilleurs 'gamers' du monde.



En l'espèce, cette convention - baptisée 'Teleperformance PXP' - a réuni plus de 500 participants présents sur place et 80.000 joueurs connectés en ligne.



Teleperformance souligne que l'inauguration du site s'est accompagné du lancement du centre d'excellence du groupe sur le métavers, lui aussi situé à Lisbonne.



Le groupe rappelle qu'il travaille avec les plus grandes entreprises du jeu vidéo via la fourniture de services d'assistance aux joueurs, de gestion des communautés, de modération de contenus et de lutte contre la fraude.



