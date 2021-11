Teleperformance : Hausse du CA de 20,8% au 3e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Teleperformance publie un chiffre d'affaires de 1755 ME au titre du 3e trimestre, en hausse de 20,8% en données comparables par rapport à la même période un an plus tôt.



Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires ressort en hausse de 31% en données comparables, à 5186 ME.



La société met en avant une dynamique commerciale soutenue portée par l'accélération de la digitalisation du marché, notamment via les secteurs du e-commerce, de la logistique, des réseaux sociaux et du divertissement en ligne.



Dans ce contexte, Teleperformance relève ses objectifs annuels de croissance du CA et de marge pour l'exercice 2021 et cible une croissance annuelle du CA supérieure ou égale à + 20 % à données comparables (contre +18% précédemment), ainsi qu'un taux de d'EBITA courant sur chiffre d'affaires d'environ 15 % (contre 14,5 % précédemment).



