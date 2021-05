Teleperformance : FMR LLC sous les 5% du capital

(CercleFinance.com) - FMR LLC a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 17 mai, indirectement, le seuil de 5% du capital de Teleperformance et détenir 4,99% du capital et 4,88% des droits de vote du groupe de centres de contact, après une cession d'actions sur le marché.



La société holding, communément dénommée Fidelity Investments, avait franchi en hausse ce même seuil, le 12 mai, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, suite à une acquisition d'actions Teleperformance sur le marché.



