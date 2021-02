Teleperformance : Entouré après ses résultats annuels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Teleperformance bondit de 6%, au lendemain des résultats annuels du spécialiste de la gestion de l'expérience clients, marqués par un résultat net part du groupe de 324 millions d'euros pour un chiffre d'affaires en croissance de +11,6% à données comparables.



Il aborde l'année 2021 avec confiance et vise une croissance organique d'au moins +9%, un taux de marge d'EBITA courant sur chiffre d'affaires supérieur à 14% et l'intégration de la société Health Advocate dans le groupe au cours du deuxième trimestre.



'Après que les gains de contrats ont entraîné une croissance organique impressionnante de +23% au quatrième trimestre 2020, nous relevons les estimations d'EBIT de 2 à 5%', réagit UBS, qui 'voit déjà du potentiel de progression pour les objectifs'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.