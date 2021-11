Teleperformance : Distingué pour son engagement ESG

(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce avoir reçu récemment le prix Enlightened Growth Leadership de la part de l'institut indépendant à but non lucratif Frost & Sullivan, reconnaissant le groupe pour son engagement sur les sujets ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance).



L'institut a notamment salué sa capacité à lever 60 millions de dollars de fonds pour répondre aux besoins des enfants, tenir son engagement de neutralité carbone d'ici 2040, répondre aux enjeux liés à la crise sanitaire et réduire les inégalités entre les sexes.



