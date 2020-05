Teleperformance : Distingué pour le télétravail en Allemagne

(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce avoir reçu en Allemagne le tout premier prix Great Place to Work (GPTW) distinguant un employeur ayant plus de 100 collaborateurs en télétravail. La note attribuée au groupe par ses employés est 30% supérieure à la moyenne du benchmark de GPTW.



'La certification GPTW 2020 Germany WAH intervient en pleine crise sanitaire mondiale et revêt une importance toute particulière en cette période pleine de défis et de perturbations majeurs pour les entreprises partout dans le monde', souligne le groupe.



