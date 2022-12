Teleperformance : Distingué pour la santé en Amérique du Nord

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce avoir obtenu le meilleur score de la matrice PEAK 2022 établie par le cabinet Everest dans le domaine de la gestion de l'expérience client dans le secteur de la santé en Amérique du Nord.



Everest a salué l'écosystème de partenariats technologiques mis en place par Teleperformance, le développement d'outils propriétaires tels que TP Interact, TP Chat Bot ou TP Gamification et des solutions innovantes dans le secteur des crypto-monnaies.



'Selon le cabinet Everest, la renommée des clients de Teleperformance dans le secteur de la santé et ses succès commerciaux témoignent de son expertise, de son positionnement et de sa taille sur ce marché', ajoute le groupe français de centres de contact.



