Teleperformance : Distingué par le cabinet Twimbit

(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce avoir obtenu la première place du classement 'Top 10 CX BPOs to Ace Employee Experience' du cabinet Twimbit, classement des 10 meilleurs programmes d'expérience collaborateur sur le marché de l'externalisation de l'expérience client.



Elle explique avoir été désigné par Twimbit comme 'l'entreprise la plus performante grâce à ses nombreux programmes de formation uniques et exclusifs qui mettent l'accent sur le bien-être des employés, le développement personnel et professionnel'.



'Le rapport note également que les engagements de Teleperformance dans le domaine de la responsabilité sociétale des entreprises fédèrent fortement les collaborateurs du monde entier', ajoute la société de centres de contacts.



