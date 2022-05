Teleperformance : Distingué dans la modération de contenu

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Teleperformance indique figurer pour la deuxième année consécutive parmi les cinq leaders du marché des services de modération de contenu dans la matrice PEAK 2022, établie par le cabinet d'études indépendant Everest Group.



Ce dernier a réalisé une étude évaluant l'expertise et les ressources de 18 groupes dans ce domaine et établi un classement qui s'appuie notamment sur des enquêtes de satisfaction menées auprès des clients, ainsi que sur des analyses de marché approfondies.



D'après le rapport, le leadership de Teleperformance repose sur son expertise en matière de services de modération de contenu, sa connaissance approfondie du secteur, son savoir-faire dans le domaine des modèles prédictifs, sa taille et son implantation mondiale.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.