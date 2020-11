Teleperformance : Crédit Suisse relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Teleperformance est 'bien positionné pour atteindre une croissance organique élevée, à un chiffre, dans les années à venir, aidé par sa position de leader du marché', analyse Crédit Suisse.

Le broker table ainsi sur une croissance annuelle moyenne de l'ordre de 9% entre 2021 et 2024, arguant que malgré la pandémie, la croissance de Teleperformance est toujours restée 'robuste'.



Dans ces conditions, Crédit Suisse maintient sa note de 'surperformance' sur le titre et relève son objectif de cours à 315 euros, contre 270 euros précédemment.



