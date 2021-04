Teleperformance : Credit Suisse relève sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Teleperformance avec un objectif de cours remonté de 310 à 350 euros, dans le sillage d'estimations de BPA relevées de 6-8% pour la période 2021-2023.



Ce relèvement reflète la forte croissance des revenus au premier trimestre 2021 et les prévisions de marge d'EBITA plus élevées, 'Teleperformance bénéficiant de frais généraux plus bas avec la croissance structurelle du travail à domicile'.



Il table sur une croissance organique annuelle moyenne dans le haut de la plage à un chiffre sur cinq ans, avec des marges croissantes et une 'capacité à recycler le surplus de cash dans des fusions-acquisitions stratégiquement et économiquement attractives'.



