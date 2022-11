Teleperformance : Cesse certaines activités de modération

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce avoir décidé de se retirer du segment le plus offensant de son activité de modération de contenu (Trust

and Safety).



Si la société se dit convaincue que 'l'activité de modération de contenu (Trust & Safety) est un service essentiel de première intervention visant à protéger l'ensemble de la société dans le monde digital', elle indique que se retirer du segment le plus offensant de son activité de modération de contenu était 'la décision la plus adéquate'.



Désormais, Teleperformance compte s'associer avec ses clients pour trouver des alternatives appropriées à ses activités actuelles dans cette

ligne de services, tout en renforçant l'attention portée à la sécurité et au bien-être des collaborateurs.



Ainsi, 'le groupe ne signera plus de nouveau contrat de ce type', assure Teleperformance qui précise avoir pris cette décision après consultation d'une grande majorité de ses actionnaires et de la communauté financière concernant la perception de son activité de modération de contenu.



