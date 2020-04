Teleperformance : Certification employeur en Inde

(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce que ses opérations en Inde, comptant environ 70.000 collaborateurs sur 40 sites, ont reçu pour la septième fois la certification Great Place to Work (GPTW), malgré la pandémie rendant les conditions de travail particulièrement difficiles.



Au-delà de l'Inde, il est actuellement reconnu comme un employeur de référence à travers de nombreuses filiales dans les régions Asie-Pacifique, Europe continentale, Moyen-Orient et Afrique, ainsi qu'en Amérique par les instituts GPTW ou Best Places to Work.



