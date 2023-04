Teleperformance : Activité en hausse au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Teleperformance publie un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros au 1er trimestre, en hausse de 1,9% à périmètre et changes constants (incluant l'impact de la disparition de la contribution des contrats Covid pour 131 millions d'euros) ou de +8,6% à données comparables hors contrats Covid.



'Nous avons bénéficié d'une forte dynamique commerciale sur des secteurs clients variés, tels que les médias sociaux, les services financiers, le secteur du voyage et celui des administrations, et dans de nombreux pays, en Europe notamment où l'activité des hubs multilingues se développe à un bon rythme', souligne Daniel Julien, président-directeur général du groupe.



Pour l'exercice 2023, le groupe anticipe une croissance du chiffre d'affaires à données comparables hors contrats Covid comprise entre + 8 % et + 10 % et de l'ordre de +7% en incluant les contrats Covid.



De plus, Teleperformance annonce relever sa perspective de marge d'EBITA à environ 16 %, un niveau record, vs. un objectif initial de marge de 15,7 %.



Enfin, 'nous restons par ailleurs plus que jamais engagés à poursuivre des acquisitions ciblées et créatrices de valeur, sur notre modèle de développement performant 'TP Cube'.', ajoute le p.d.-g.



