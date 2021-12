Teleperformance : Acquisition de Senture aux Etats-Unis

Teleperformance annonce l'acquisition de Senture, un acteur majeur de la gestion externalisée des processus métiers.

(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce l'acquisition de Senture, un acteur majeur de la gestion externalisée des processus métiers (Business Process Outsourcing - BPO) auprès des administrations aux États-Unis, détenu par la société d'investissement Kingswood Capital Management.



Avec un chiffre d'affaires de 192 millions de dollars et une marge d'EBITA ajusté de 16% (2021), Senture propose des activités d'assistance consistant à répondre aux demandes des usagers dans les domaines de la santé, de l'éducation, des transports et des services sociaux.



Teleperformance estime que cette acquisition pour une valeur d'entreprise de 400 millions de dollars, intégralement financée par dette bancaire, est relutive d'environ +5% sur son résultat net par action et lui ouvre de nouvelles opportunités de croissance aux États-Unis.



