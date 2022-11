Teleperformance : Reprise de cotation en hausse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La cotation du titre Telepeformance a repris sur une envolée de plus de 10% vendredi matin, les investisseurs revenant sur le dossier après son lourd décrochage de la veille.



Le spécialiste de la gestion de l'expérience client avait dû demander hier la suspension de son cours de Bourse, qui chutait alors de plus de 33% en raison d'un mouvement de ventes massives provoqué par l'ouverture d'une enquête sur l'environnement de travail au sein de sa filiale colombienne.



Afin d'apaiser les inquiétudes des investisseurs, Teleperformance a annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions de 150 millions d'euros destiné à soutenir son cours de Bourse suite à ce recul jugé 'démesuré'.



S'agissant de l'enquête colombienne, le groupe déclare n'avoir reçu aucune notification officielle de la part du gouvernement colombien, assurant que son équipe de direction locale a respecté la loi.



Lors d'une conférence organisée hier soir, la direction de la société a tenté de rassurer les analystes et les investisseurs quant aux implications de l'enquête.



'Teleperformance a l'intention de mieux informer le marché sur la conformité totale de ses activités dans la modération de contenus', expliquent les équipes de RBC, qui ont participé à la réunion.



'Si cela ne fonctionne pas, ils n'excluent pas de se retirer du métier de la modération de contenus', ajoutent-ils.



Dans un message publié sur Twitter, Edwin Palma Egea - le vice-ministre colombien chargé des relations au travail - avait annoncé l'ouverture d'une enquête sur les pratiques professionnelles de la société.



D'après Time Magazine, cette décision ferait suite à des témoignages des équipes chargées de modérer les contenus sur la plateforme de partage de vidéos TikTok.



Ces salariés, qui toucheraient à peine 10 dollars par jour, seraient régulièrement confrontés à des images de meurtres, d'abus sur les enfants et de violence à caractère sexuel dans le cadre de leurs activités.



'Teleperformance affirme que seul un processus de modération de contenus sur un million est susceptible d'exposer un modérateur humain à des contenus 'inacceptables'', poursuit RBC.



'Les systèmes d'intelligence artificielle des clients filtrent 97% de ces contenus graves, ce qui signifie que les équipes de Teleperformance n'ont à s'occuper que des 3% restants de cette zone grise', concluent les analystes.



RBC note que la modération de contenus représentent environ 7% du chiffre total de l'entreprise, pour un effectif total de 15.000 personnes, dont 2400 personnes en Colombie.



Après avoir gagné plus de 10% à sa reprise de cotation, vers 9h15, le titre affichait encore 7% de hausse autour de 9h50.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.