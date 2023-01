Teleperformance : RBC abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - RBC a annoncé jeudi avoir revu à la baisse son objectif de cours sur Teleperformance, qu'il ramène de 400 à 340 euros, tout en disant continuer de voir un potentiel d'appréciation 'matériel' sur le titre.



Après une 'annus horribilis' en 2023, le broker canadien - qui maintient son opinion 'surperformance' sur la valeur - dit s'attendre à ce que le cours de Bourse continue d'évoluer sans grande tendance, sous sa valeur intrinsèque.



RBC juge toutefois que les caractéristiques défensives de la croissance du spécialiste de l'externalisation de l'expérience-client, tout comme les leviers dont il dispose pour protéger ses marges, représentent toujours une opportunité d'investissement, que ce soit dans une optique de court terme ou dans une approche de long terme.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.