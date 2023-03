Teleperformance : Le vent en poupe avec Concentrix et Webhelp

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Teleperformance s'inscrit en hausse jeudi matin, portée par une actualité riche sur le front des fusions et acquisitions (M&A) avec l'annonce du rapprochement entre ses rivaux Concentrix et Webhelp.



Webhelp et Concentrix ont annoncé hier soir avoir conclu un accord en vue d'une fusion des deux groupes dans l'objectif de créer un acteur mondial de l'expérience client (CX).



Si l'opération laisse entrevoir la création d'un autre géant du secteur, affichant plus ou moins la même dimension que Teleperformance, elle pourrait s'avérer plutôt bénéfique au groupe français, estiment les analystes.



'Sur le court terme, l'intégration de Webhelp (sans doute dans le courant de 2024) pourrait venir distraire Concentrix, permettant ainsi à Teleperformance de poursuivre sa surperformance organique', estiment les analystes de RBC.



Le broker canadien estime que par ailleurs que la transaction valide le 'Cube TP', c'est-à-dire l'approche 'tridimensionnelle' (services, secteurs, pays) mise en place par Teleperformance afin de répondre à la complexité croissante des demandes de ses clients.



'Avec un ratio Valeur d'entreprise/Ebitda de 8,7x, nous continuons de penser que l'action Teleperformance est trop bon marché au vu de son historique en matière de croissance défensive, de M&A et de ses opportunités de croissance sur le long terme', souligne RBC.



Le courtier déclare par ailleurs s'attendre à un point d'activité rassurant à l'occasion de la prochaine publication prévue le 25 avril.



Le titre profitait jeudi matin de cette activité intense sur le front des M&A en s'adjugeant 1,6%, après avoir gagné jusqu'à 3,6% en début de séance.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.