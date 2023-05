Teleperformance : Pour Morgan Stanley, Teleperformance manque de catalyseurs pour rebondir en Bourse

(BFM Bourse) - La banque américaine a abaissé son opinion sur la valeur à "pondération en ligne" contre "surpondération" précédemment, malgré une valorisation qu'elle juge attrayante.

Valeur auparavant prisée des bureaux d'études, Teleperformance voit sa cote d'amour être écornée depuis l'annonce de son projet de rachat de la société luxembourgeoise Majorel, la semaine dernière.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Morgan Stanley a ainsi abaissé son opinion ce jeudi sur le titre passant de "surpondération" – l'équivalent d'achat chez la banque américaine – à "pondération en ligne". Elle a également sabré son objectif de cours à 240 euros contre 320 euros précédemment. Ce qui n'arrange évidemment pas les affaires de Teleperformance en Bourse. L'action abandonne 6,8% en début d'après-midi dans un marché, certes, en nette baisse avec des valeurs de croissance qui souffrent.

La banque reconnaît que la valorisation actuelle du groupe s'avère attrayante au vu des perspectives de croissance dynamiques de la société. Mais elle note que depuis deux trimestres le spécialiste de la relation client externalisée a publié une activité un tantinet en dessous des attentes, ce qui tranche avec ses bonnes habitudes.

Majorel, une acquisition avec du bon et du moins bon

Surtout, la banque considère que la société manque de catalyseurs face à plusieurs éléments adverses, citant notamment un environnement macroéconomique plus difficile.

Morgan Stanley évoque aussi l'acquisition de Majorel. Ce projet à 3 milliards d'euros comporte à la fois des éléments positifs et négatifs. Parmi les points favorables, cette opération de croissance externe apporte des complémentarités géographiques, une relution du bénéfice net par action et un effet d'échelle primordial dans un secteur atomisé. Mais Morgan Stanley note que ce projet de rachat n'ajoute pas significativement de capacités en matière d'intelligence artificielle, alors qu'il s'agit d' "un point d'attention clef des investisseurs".

L'établissement s'interroge justement sur l'évolution de l'activité de Teleperformance face à l'émergence de l'intelligence artificielle - et l'essor de ChatGPT - la banque mentionnant un "impact structurel inconnu".

Lors de la présentation de son chiffre d'affaires du premier trimestre la semaine dernière, Teleperformance a présenté l'intelligence artificielle comme une opportunité. La société a d'ailleurs développé son propre produit "TP GPT"' qui intègre les technologies d'OpenAI, la société à l'origine de ChatGPT. L'entreprise considère que 20% à 30% de ses volumes pourraient être automatisés dans les trois années à venir et a souligné que l'IA pourrait "optimiser ses opérations". Elle donnait comme exemple un appel téléphonique dont la longueur était réduite de 39% grâce à ces technologies.

Vers une croissance légèrement moins forte?

Morgan Stanley juge que les commentaires de la direction sur l'essor de l'IA sont en adéquation avec ses vues. Cependant, la banque estime que le développement de ces technologies pourrait signifier "que la composition de l'activité va changer et, à ce stade, le résultat probable semble être une croissance légèrement plus faible avec une marge plus élevée".

La semaine dernière, Stifel avait également abaissé son opinion passant d'"acheter" à "conserver" sur la valeur. L'intermédiaire financier jugeait qu'il y avait peu de raison que l'action rebondisse au cours des six à douze prochains mois, au vu notamment des interrogations sur l'exécution du rachat de Majorel et des incertitudes causées par l'intelligence artificielle et ChatGPT, qui risquent de peser sur la confiance des investisseurs.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse