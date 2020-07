Teleperformance : La trajectoire de croissance de Teleperformance devrait se poursuivre en 2020 malgré le coronavirus

(BFM Bourse) - Le spécialiste mondial de la relation client a fait état, malgré la crise, d'une solide croissance de son chiffre d'affaires au premier semestre. Pour l'ensemble de 2020, Teleperformance vise une progression de l'ordre de 6% par rapport à 2019, même si le taux de marge devrait quelque peut se contracter.

Malgré le plein effet du Covid-19 au deuxième trimestre, Teleperformance a réalité un premier semestre "très solide avec une croissance organique de nos activités de +5% et une rentabilité opérationnelle satisfaisante", s'est félicité le PDG du groupe, dernière recrue en date de l'indice CAC 40.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Une performance résultant de l'agilité du groupe pour faire face à la crise inédite, avec notamment le déploiement de plus de 200.000 stations de travail à domicile en moins de deux mois pour permettre la continuité des activités auprès des clients. Le coeur d'activité du groupe n'ainsi jamais cessé de croître, même au plus fort de la crise où une partie des sites (notamment en Tunisie, en Inde et aux Philippines) étaient fermés. Seule l’activité de gestion des demandes de visas de TLScontact s’est interrompue, en raison des mesures de restriction des déplacements mises en place partout dans le monde.

"Cette crise nous a donné l’occasion de renforcer notre proximité avec nos partenaires", assure même Teleperformance. "Nous sommes fiers qu’un grand nombre d’entreprises et de gouvernements aient reconnu la qualité de notre soutien et de notre accompagnement durant la crise, et notamment notre capacité à déployer rapidement des solutions digitales et de télétravail à l’échelle mondiale. Les nombreuses certifications Great Place to Work remportées et renouvelées depuis le début de l’année confirment également la reconnaissance de notre engagement permanent envers nos collaborateurs ainsi que de la qualité de nos programmes de formation, de nos outils de développement professionnel et de notre environnement de travail", s'est félicité le groupe, dont l'activité occupe une main d'oeuvre par nature extrêmement nombreuse.

Dans le détail, le chiffre d’affaires du premier semestre s’est élevé à 2,66 milliards d’euros, soit une progression de 5% à données comparables (à devises et périmètre constants) et de +3,7% à données publiées, le deuxième trimestre étant resté en croissance (+3,8% après +6,2% au premier). L’évolution mensuelle a suivi une courbe en V, avec comme point d’inflexion le mois d’avril au plus fort de la crise sanitaire. Après deux mois et demi de croissance supérieure à +7% à données comparables, la crise liée au Covid-19 a créé une cassure à partir de la mi-mars, dont l’ampleur a été variable selon les pays et les secteurs clients. L’activité du groupe a été en baisse modérée en avril, en raison essentiellement du quasi-arrêt des activités de gestion des demandes de visas de TLScontact (services spécialisés). Les performances se sont ensuite améliorées progressivement en mai et ont retrouvé un rythme de croissance élevé en juin.

L’Ebitda courant (une mesure de résultat d'exploitation) s’est élevé à 450 millions d’euros sur la période, en retrait de -10,8% par rapport à la même période l’an passé, principalement du fait de l’arrêt quasi total des activités de TLScontact, ainsi que par le coût des fermetures de sites notamment en Inde, aux Philippines et en Tunisie. Le résultat opérationnel (EBIT) s’est établi à 154 millions d’euros contre 255 millions d’euros, pour un bénéfice net de 63 millions d’euros contre 145 millions d’euros au premier semestre 2019. Le cash-flow net disponible après intérêts financiers, impôts et loyers décaissés lui s’est établi à 192 millions d’euros, en hausse de +11,6%.

Fort de ce premier semestre "résilient et prometteur, résultant d’une part de l’adaptation réussie à l’échelle mondiale de son offre de solutions au contexte de crise, et d’autre part de la poursuite d’un momentum commercial toujours positif", le groupe est confiant dans sa capacité à réaliser un second semestre plus dynamique. Par conséquent, le groupe qui s'abstenait jusqu'ici de donner des objectifs financiers pour l’année en cours est en mesure de communiquer désormais des prévisions : Teleperformance attend une croissance de l'ordre de 6% à données comparables de ses revenus -il s'agirait d'un 10e exercice de croissance dont le 8e à plus de 5%- assortie d'une marge d'Ebita courant d'au moins 12,5%, en repli par rapport aux 14,3% atteints en 2019 et d'une "forte génération" de cash-flows.

Sur la base de ces nouveaux objectifs 2020, le groupe ajuste ses objectifs d'ici 2022, visant à cet horizon chiffre d’affaires d’environ 7 milliards d’euros (comprenant des acquisitions ciblées dans les services à forte valeur ajoutée), soit une croissance à données comparables supérieure ou égale à +6 % par an en moyenne sur la période 2020-2022, au lieu de +7% visés précédemment, et un taux de marge d’Ebita d’environ 14,5 % en 2022.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur TELEPERFORMANCE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok