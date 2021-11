Teleperformance : La croissance du spécialiste des centres d'appels Teleperformance déçoit le marché

(BFM Bourse) - Malgré une croissance organique de plus de 20% au 3e trimestre accompagnée d'un relèvement d'objectifs annuels, le marché sanctionne les comptes du spécialiste de la relation client tout juste en ligne avec les attentes des analystes.

Teleperformance maintient un rythme de croisière impressionnant mais sa publication trimestrielle est fraîchement accueillie ce jeudi matin à Paris. Vers 10h20, le titre du gestionnaire de centres d'appels lâche 3,5% à 356,9 euros.

Le groupe qui se targue d'être "un leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales intégrées" a pourtant fait état d'une progression encore très soutenue de son activité, ses revenus ayant progressé de 20,8% en données organiques au 3e trimestre, à 1,76 milliard d'euros. Les analystes n'en attendaient pas moins, comme en témoigne le consensus similaire par Factset.

Les activités "core services" et DIBS (Digital Integrated Business Services), qui pèsent 87,1% des revenus du groupe, ont enregistré une progression de 20,8% à données comparables à 1,53 milliard d'euros au 3e trimestre. Dans le même temps, les "services spécialisés" affichent une croissance de 20,2% en comparable, à 226 millions d'euros.

Une croissance qui décélère

Si elle est robuste, la performance dévoilée par Teleperformance ce mercredi soir révèle un ralentissement de sa croissance organique par rapport aux 6 premiers mois de l'année, au cours desquels les revenus du groupe avaient bondi de 36,8% à données comparables (à 3,43 milliards d'euros) - performance d'autant plus spectaculaire que Teleperformance était parvenu à maintenir une croissance organique de 5% au premier semestre 2020, en pleine crise sanitaire. La base de comparaison pour le 3e trimestre était d'ailleurs moins favorable (+12,3% en organique au 3e trimestre 2020).

Sur neuf mois, le chiffre d'affaires de Teleperformance s'élève ainsi à 5,19 milliards d'euros, soit une progression de 31% à données comparables sur un an. Une relative décélération que le groupe explique notamment par la réduction des services d'assistance mis en place à la demande des gouvernements dans le cadre de la crise sanitaire, "compte tenu de la large couverture vaccinale atteinte aujourd'hui".

"Nos activités sur les neuf premiers mois de l'année ont enregistré une très forte croissance de plus de 30%. Cette performance dépasse de loin un simple retour à la dynamique de croissance d'avant la crise sanitaire et traduit la force de notre modèle d'affaires", se félicite le PDG Daniel Julien, cité dans un communiqué.

Plusieurs objectifs relevés pour 2021

"L'activité du quatrième trimestre 2021 continuera de bénéficier de la très bonne dynamique commerciale et de l'accélération continue de la transformation digitale du groupe", indique par ailleurs Teleperformance, qui relève plusieurs objectifs annuels. Celui concernant la croissance organique de ses revenus est rehaussé de "de l'ordre de 18%" à "supérieure ou égale à 20%", tandis que la prévision de marge opérationnelle courante est rehaussée de "supérieure à 14,5%" à "environ 15%".

Malgré cette solide publication, Société Générale dégrade son conseil sur le titre d'acheter à conserver, avec un objectif de cours maintenu à 408 euros. Oddo BHF réaffirme de son côté son opinion à "surperformance" sur Teleperformance avec une cible légèrement ajustée à la hausse, de 443 à 448 euros, au lendemain d'un point d'activité marqué par "une très forte croissance organique et des objectifs 2021 relevés". "Le groupe démontre une fois de plus une excellente croissance organique portée par la digitalisation de l'économie et la valeur ajoutée de l'offre", pointe l'analyste, qui juge possibles "de nouvelles opérations de croissance externe pour renforcer l'expertise du groupe notamment vers les services spécialisés et les solutions digitales intégrées". Enfin, Portzamparc porte son objectif à 400 euros, contre 385 euros précédemment. Les objectifs de ces trois courtiers témoignent d'un potentiel d'appréciation de l'ordre de 10 à 25%.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse