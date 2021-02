Technipfmc : Oddo ajuste son objectif après le spin-off

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo confirme son opinion Surperformance sur le titre avec un objectif de cours ajusté à 10,7 E (contre 12,5 E).



' Nous pensions que cette opération de spin-off allait permettre de jouer un rerating du titre. Une partie du chemin a déjà été faite, cependant nous estimons qu'il reste encore un potentiel d'appréciation significatif ' indique l'analyste.



La première cotation de Technip Energies a lieu aujourd'hui avec un règlement livraison le 23 février. Il y aura 179.8 millions de titres Technip Energies en circulation.



' TechnipFMC (post spin off) affiche une décote de 23% versus ses pairs. Nous intégrons dans notre objectif de cours (OC) les effets de ce spin off (5 actions TechnipFMC = 1 Technip Energies) soit un OC de 10.7 E (12.5 E -(1/5)* 9 E = 10.7 E) ' rajoute Oddo.



