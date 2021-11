Technipfmc : Nouveau contrat en Guyana

(CercleFinance.com) - TechnipFMC annonce avoir remporté un contrat 'large' (entre 500 millions et un milliard de dollars) avec Esso Exploration and Production Guyana Limited, filiale d'ExxonMobil, pour lui fournir un système de production sous-marin pour le développement Yellowtail.



Le groupe fournira des capacités de gestion de projet, d'ingénierie, de fabrication et de tests pour réaliser l'ensemble du système sous-marin. Il prévoit d'augmenter ses effectifs en Guyana pour réaliser ce contrat, son quatrième dans le bloc Stabroek.



