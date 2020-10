Technipfmc : Malgré la crise, CA stable au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - TechnipFMC a présenté ses résultats du 3e trimestre 2020 avec un CA global de 3,33 milliards de dollars, stable par rapport au 3e trimestre 2019.



Le groupe enregistre une perte nette de 3,9 millions de dollars - soit 0.01 dollar par action - et fait finalement bien mieux que l'an dernier à la même époque (-119,1 millions de dollars).



L'EBITDA ajusté atteint 321 millions de dollars pour une marge ajustée à 9,6%.



Le groupe indique que son objectif de réduction des coûts de plus de 350 millions de dollars a été atteint en avance sur le calendrier fixé.



Enfin, le carnet de commandes est résilient à 19,6 milliards de dollars, dont 9,4 milliards de dollars pour 2021.





