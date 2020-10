Technipfmc : Deux nominations à la direction

(CercleFinance.com) - TechnipFMC annonce, avec effet immédiat, la nomination d'Arnaud Pieton au poste de president et CEO-elect Technip Energies, ainsi que celle de Jonathan Landes en tant que president Subsea, suite à la démission de Catherine MacGregor.



Arnaud Pieton a occupé plusieurs positions de leader au sein de la société de produits et de services parapétroliers depuis 2004, y compris celui de vice-president projets. Il était president subsea depuis 2018.



Jonathan Landes a 25 ans d'expérience dans l'énergie et était dernièrement senior vice president subsea de TechnipFMC, avec la responsabilité mondiale de la stratégie commerciale et des activités d'ingénierie d'avant-projet détaillée.



