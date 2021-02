Technipfmc : Berenberg dégrade son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg dégrade sa recommandation sur TechnipFMC à 'conserver' malgré un objectif de cours relevé à 10,5 euros ou 12,5 dollars, après la journée d'investisseurs du segment Technip Energies que le groupe veut scinder au premier trimestre 2021.



'Les perspectives sont positives, tant du point de vue du potentiel de revenus qu'en termes de résistance de la marge et de potentiel au-delà de 2021', reconnait le broker, qui pointe toutefois la forte performance du cours de TechnipFMC sur les trois derniers mois.



'TechnipFMC après la scission constituera une activité sous-marine de premier ordre, mais elle continue de faire face à un contexte de marché difficile, avec des investissements offshores sous pression', ajoute Berenberg.



