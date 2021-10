Technipfmc : Accord commercial mondial avec l'italien Saipem

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TechnipFMC annonce aujourd'hui avoir conclu un accord commercial mondial avec Saipem, une entreprise italienne spécialisée dans la recherche et les forages pétroliers, dans le but d'identifier des projets dans le monde entier qui pourraient être exécutés conjointement au profit de leurs clients.



L'accord portera notamment sur des projets SURF (Subsea Umbilicals, Risers and Flowlines) - soit les projets spécifiques d'ombilicaux sous-marins, de colonnes montantes et de lignes de flux - dans lesquels la mise en commun des actifs, des technologies et des compétences de chaque partenaire réduira les risques de développement global du projet.



Cette collaboration permettra aux partenaires d'accéder à une large gamme de produits SURF et de méthodes d'installation, offrant une plus grande flexibilité opérationnelle et des stratégies d'exécution optimisées, souligne TechnipFMC.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.