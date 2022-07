Technip energies : Objectifs relevés après un solide semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Technip Energies a annoncé jeudi avoir revu à la hausse sa prévision de marge pour 2022 dans le sillage d'une 'solide performance' au premier semestre.



Le spécialiste français des équipements et des services d'ingénierie pour le secteur de l'énergie dit désormais viser une marge d'exploitation (Ebit) récurrente ajustée d'au moins 6,8% sur l'ensemble de l'exercice, hors projet Arctic LNG 2.



Il prévoyait jusqu'ici une marge Ebit de plus de 6,5%.



Sur le premier semestre, son chiffre d'affaires a progressé pour s'établir à 3.267 millions d'euros, contre 3.243,2 millions d'euros sur la même période de l'exercice précédent.



Son EBIT récurrent est, lui, resté stable, à 204,4 millions d'euros contre 204,5 millions l'an dernier, soir une marge opérationnelle stable à 6,3%.



Le résultat net est ressorti à 131,5 millions d'euros, contre 100,3 millions au premier semestre 2021.



La société précise avoir retiré, au cours du premier semestre, environ deux milliards d'euros liés au projet Arctic LNG 2 de son carnet de commandes en raison des sanctions relatives au conflit russo-ukrainien.



A la fin juin, son carnet de commandes totalise encorait plus de 13,4 milliards d'euros de projets.



Suite à ces annonces, l'action Technip Energies s'inscrivait en légère hausse (+0,4%) jeudi à la Bourse de Paris.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.