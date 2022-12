Technicolor creative studios : Les effets spéciaux de Technicolor pour le cinéma et le jeu vidéo font grise mine

(BFM Bourse) - TCS vient de publier des résultats trimestriels dégradés après avoir déjà revu ses prévisions financières à la baisse quelques semaines auparavant. Le groupe n'exclut pas d'être à court de liquidités à partir du deuxième trimestre 2023.

Technicolor Creative Studios (TCS) broie du noir à la Bourse de Paris. Les studios spécialisés dans les effets visuels pour le cinéma, le jeu vidéo, l'animation et la publicité perd encore 6,4% en réaction à l'annonce de résultats trimestriels inférieurs aux attentes. Le titre a perdu jusqu'à 9,4% à 0,266 euro au plus bas de la séance.

Pour sa première publication en tant qu'entité distincte de Technicolor depuis septembre dernier, TCS a complètement raté son rendez-vous avec le marché.

"Des difficultés liées à un contexte de reprise post-Covid"

Le spécialiste des effets visuels pour le cinéma, le jeu vidéo, l'animation et la publicité a fait part de comptes du troisième trimestre en nette baisse. Le chiffre d'affaires est certes orienté à la hausse (+36,9% à devises constantes) à 215 millions d'euros, mais le reste n'est pas à la hauteur des attentes des investisseurs. L’excédent brut d’exploitation (Ebitda) ajusté après loyers a chuté de 61% sur un an à 9 millions d’euros.

"TCS est confronté à des difficultés liées à un contexte de reprise post-Covid", a expliqué le directeur général du groupe Christian Roberton, ajoutant que son groupe éprouve de sérieuses "difficultés à retenir certains collaborateurs clés dans un contexte de rareté des talents, créant des blocages à différentes étapes de production".

Les mauvaises nouvelles s'accumulent donc pour TCS. Le groupe avait déjà revu ses prévisions financières à la baisse mi-novembre dans une communication sobrement intitulée "Point à date sur l’activité".

A l'occasion de ce point d'étape, TCS a revu à la baisse ses estimations d'excédent brut d’exploitation ajusté après loyers. Elles sont désormais attendues à 45-65 millions d’euros aux taux budget ou 50-70 millions d’euros aux taux réels pour 2022. Pour 2023, cet indicateur est attendu "stable ou en légère hausse par rapport à l’atterrissage prévu en 2022, comparé à 140-160 millions d’euros estimés précédemment", selon les estimations préliminaires avancées par TCS.

"Un besoin de liquidité"

Pour faire face aux difficultés précédemment citées, TCS déclare avoir initié un ensemble d'actions de relance, avec le déploiement du programme Re*Imagined visant à "résoudre les problèmes opérationnels" auxquels est confrontée la société.

Compte tenu de la situation actuelle, des analyses en cours, et de l’ajustement de ses prévisions financières communiquées le 15 novembre 2022, Technicolor Creative Studios estime à ce jour qu'il pourrait être confronté à un besoin de liquidités à partir du deuxième trimestre 2023.

Dans ce contexte, TCS entend prochainement engager des discussions avec toutes les parties prenantes et/ou des investisseurs tiers afin de répondre "ce besoin de liquidité". Certains investisseurs institutionnels et prêteurs ont d'ores et déjà répondu à l'appel de TCS. Ils "ont déjà réitéré leur soutien et leur volonté d'aider le groupe à résoudre les difficultés d’ordre financier et opérationnel" ajoute le groupe.

Introduit le 27 septembre à la Bourse de Paris à 1,95 euro par action pour une valorisation totale de plus d'un milliard d'euros, TCS ne vaut plus que 0,2752 euro vers 14h20. Soit un cours divisé par 7 depuis sa scission du reste des activités de Technicolor (développement de modems sous marque blanche, et production de DVD) réunis désormais sous la dénomination Vantiva.

Annoncée en février denier, cette opération de scission devait contribuer au désendettement de Technicolor qui est en restructuration depuis des années. Cette scission devait également extérioriser la valeur de son activité phare d'effets visuels qui a dernièrement contribué aux franchises "Transformers", "Top Gun", le "Roi Lion" ou au spin-off de "Game of Thrones", "House of the Dragon".

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse