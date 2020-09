Tarkett : Les efforts de Tarkett sur les coûts sont payants, le groupe relève ses prévisions et décolle en Bourse

(BFM Bourse) - Une gestion efficace de ses coûts et les niveaux actuels d'activité devraient permettre au spécialiste des revêtements de sols de dégager une marge d'Ebitda ajusté supérieure à celle de l'année dernière. Le titre décolle.

Solide premier semestre pour le fabricant de revêtements de sols tricolore, qui dévoile simultanément des "perspectives de rentabilité 2020 supérieures aux attentes du marché" et une marge d'Ebitda ajusté au troisième trimestre supérieure à celle de l'année dernière (12,7% des ventes). Finalement, contrairement à ce qui était redouté, cette marge devrait être "globalement en ligne avec celle de 2019 (9,4%) sur l'ensemble de l'année".

Un ajustement à la hausse vivement salué par le marché, l'analyste d'Oddo BHF ajustant en réaction sa cible pour le deuxième jour consécutif. Après avoir relevé son opinion de neutre à achat et sa cible de 11 à 14 euros lundi, Jean-François Granjon procède à une "nouvelle révision à la hausse de [sa] séquence bénéficiaire" et porte son objectif à 15 euros sur le titre Tarkett. À 10h05, celui-ci s'offre un bond de 17,6% à 10,67 euros, au sommet du palmarès de la cote parisienne, ce qui ramène sa valorisation boursière sur le seuil des 700 millions d'euros.

Pou rappel, Tarkett avait renoncé -dans un point d'activité publié début avril dernier, à quantifier l'impact annuel de la crise du coronavirus sur son excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté, l'indicateur de performance retenu par le groupe, compte tenu des incertitudes, et indiquait seulement qu'il s'attendait "à voir son activité du second trimestre sévèrement affectée". Deux semaines plus tard, à l'occasion de la présentation de ses résultats trimestriels, le groupe estimait que malgré les actions mises en œuvre, la crise allait affecter l’Ebitda ajusté du second trimestre et de l’année 2020. De sorte que Tarkett n'était "plus en mesure de confirmer son objectif de levier (endettement net sur Ebitda ajusté compris entre 1,6x et 2,6x à la fin de l’année), comme annoncé le 8 avril 2020".

Le fabricant de revêtements de sols se disait encore "très prudent sur la deuxième partie de l’année car certaines de nos régions clés, telles que l’Amérique du Nord, luttent toujours contre la pandémie" soulignait alors le président du directoire Fabrice Barthélémy. Le groupe avait alors confirmé la suspension de son objectif de ratio de levier pour la fin de l’année 2020.

Dans son communiqué publié lundi après Bourse, Tarkett prévoit désormais "un levier financier inférieur à 3,0x à fin décembre" et décale son précédent objectif (entre 1,6x et 2,6x l'Ebitda ajusté) " à la fin de l’exercice 2021".

Si le groupe "reste prudent sur la fin de l'année compte tenu du manque de visibilité et du niveau d'incertitudes concernant la demande qui reste élevé", et s'attend à une baisse de ses revenus du deuxième semestre "globalement en ligne avec celle du premier semestre", il entend préserver sa profitabilité grâce à sa gestion rigoureuse des coûts. "La baisse des coûts générée par les actions structurelles est désormais estimée à plus de 45 millions d’euros en 2020 (contre l’estimation précédente de plus de 30 millions d’euros)", alors que "la baisse des coûts des matières premières est maintenant estimée à plus de 15 millions d’euros au deuxième semestre 2020" par rapport à la même période de l'année précédente.

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse