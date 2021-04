Tarkett : La famille Deconinck et Wendel lancent une offre à 20 euros par action pour sortir Tarkett de la cote

(BFM Bourse) - Suspendue depuis vendredi préalablement au dépôt d'un projet d'offre préalable à la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire, la cotation des actions du spécialiste des revêtements de sols reprendra mardi dès l'ouverture.

Coté depuis novembre 2013, le groupe qui se définit comme le "leader mondial des solutions innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives" vit très probablement ses derniers instants sur les marchés. Actionnaire de contrôle de Tarkett, la famille Deconinck avec le soutien de la société d'investissement Wendel souhaite racheter les titres qu'elle ne détient pas encore au prix de 20 euros l'action.

Cette offre représente une prime de 25,7% par rapport à la clôture de jeudi dernier (à 15,90 euros) et de 38,1% par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes des 20 dernières séances.

Dans le détail, l'offre est lancée par Tarkett Participation, une société contrôlée par la famille Deconinck, à qui la holding familiale Société Investissement Deconinck a apporté l’intégralité de ses actions, soit 50,8% du capital, et dans laquelle Wendel investira en qualité d’actionnaire minoritaire, est-il indiqué dans le communiqué publié vendredi avant Bourse. À l'issue de l'opération, Wendel détiendra jusqu’à 30% de Tarkett Participation. Le financement de l’opération sera en outre assuré par la société d'investissement, ainsi que par les partenaires bancaires de long terme de Tarkett.

Président du conseil de surveillance du groupe, Eric La Bonnardière, qui s'exprime pour le compte de la famille Deconinck, s'est félicité de cette annonce : "Ma famille s’est investie dans le développement de Tarkett depuis quatre générations et souhaite continuer activement à le faire dans le futur. Cette opération que nous avons initiée est une nouvelle étape importante de cet engagement" estime-t-il. "Le renforcement du contrôle de la famille et la contribution de Wendel, un partenaire de premier plan permettra à Tarkett de poursuivre sa transformation engagée et de saisir de nouvelles opportunités" abonde en son sens le président du directoire Fabrice Barthélemy.

Tarkett ajoute que son conseil de surveillance, qui s’est réuni vendredi dernier, a accueilli favorablement et à l'unanimité le principe de l’offre, sur la base d'une recommandation préliminaire de son comité ad hoc.

L’offre publique d’achat simplifiée ne sera par ailleurs "soumise à aucune autorisation réglementaire ou autre condition". Elle a été déposée ce lundi par Tarkett Participations, a indiqué le groupe dans un nouveau communiqué. Celle-ci devrait être ouverte à la fin du mois de juin et finalisée d’ici la fin du mois de juillet, selon le calendrier prévisionnel fourni par Tarkett vendredi.

"Tarkett Participation a également l'intention de mettre en œuvre une procédure de retrait obligatoire de toutes les actions qu'elle ne détient pas si les actionnaires minoritaires ne détiennent pas plus de 10% du capital et des droits de vote de Tarkett après l'offre. Le retrait obligatoire se ferait moyennant une indemnisation égale au prix de l’offre" conclut le groupe.

Le retrait de Tarkett interviendrait ainsi vingt ans après la sortie de son ancêtre Sommer-Allibert de la Bourse. Les activités automobiles du groupe avaient été reprises par Faurecia, la branche revêtements de sols poursuivant son parcours de façon indépendante après le rachat de Tarkett, nom sous lequel la firme était revenue en Bourse en 2013.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse