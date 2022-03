Sword group : Le spécialiste des services informatiques Sword annonce un dividende exceptionnel

(BFM Bourse) - Sword a confirmé mercredi soir ses résultats annuels largement supérieurs aux objectifs qu'il s'était fixé en début d'année, et en a profité pour annoncer un dividende de 10 euros par action, offrant un rendement proche de 25%. Le titre atteint un sommet historique.

Dans un marché baissier rendu particulièrement tumultueux par la guerre en Ukraine, rares sont les valeurs à établir de nouveaux records en ce début d'année 2022. C'est pourtant le cas de Sword Group, entreprise de services du numérique basée au Luxembourg, qui signe l'une des plus fortes progressions du marché parisien ce jeudi en fin de matinée. Vers 11h45, le titre décolle en effet de 15,5% à 46,4 euros, un niveau jamais atteint auparavant qui porte la valorisation du groupe créé en 2000 à plus de 440 millions d'euros.

Cette flambée intervient en réaction à l'annonce, par le groupe, du versement d'un dividende de 10 euros par action en 2022, contre 7,2 euros en 2021 (une avance de 2,4 euros puis un dividende complémentaire de 4,8 euros). Le titre ayant bouclé la séance de mercredi à 40,10 euros, cela correspond à un rendement (exceptionnel) proche de 25%.

Le groupe a fait part de cette nouvelle à ses actionnaires lors de la confirmation, mercredi soir, de ses performances annuelles annoncées fin janvier. Sur l'année écoulée, le chiffre d'affaires consolidé de Sword Group a atteint 214,6 millions d'euros et l'Ebitda 29,3 millions, des chiffres stables en données publiées mais respectivement en croissance organique de 21,5% et 21%, le périmètre 2021 excluant les filiales françaises de Sword France, cédées par Sword Group à Argos Wityu en septembre 2020. La marge d'Ebitda atteint ainsi 13,6%. Le groupe a donc largement surperformé les objectifs qu'il avait budgété en début d'année 2021, à savoir une croissance organique de 13% et une marge d'Ebitda de 13%.

Sword rappelle par ailleurs avoir signé un contrat de vente avec Riskonnect, prévoyant la cession de ses activités GRC (logiciel de gouvernance, de conformité et de gestion des risques d'entreprise) dans un délai d’environ six semaines afin d’obtenir les autorisations des autorités de régulation. Cette opération, qualifiée d'"extrêmement relutive" par le groupe, "aura un effet de levier considérable sur les prochains investissements" est-il indiqué.

Le groupe prévoit enfin de "surperformer en 2022" et prévoit une croissance organique de 15%, supérieure de deux points aux objectifs annoncés dans son "Business Plan 2025".

Quentin Soubranne - ©2022 BFM Bourse