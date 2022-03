Sword group : L'acquisition de Ping Network Solutions emmène Sword vers un nouveau record en Bourse

(BFM Bourse) - A nouveau insensible aux doutes du marché, le titre Sword se dirige vers un nouveau record historique. L'intégration de Ping représente un accroissement de 6% par rapport au chiffre d'affaires de l'année écoulée.

Sword l'avait indiqué, le produit de la vente à Riskonnect de ses activités GRC (logiciels de gouvernance, de conformité et de gestion des risques d'entreprise) va augmenter sa position de trésorerie nette de manière "très significative", permettant de financer de nouvelles acquisitions, "entre autres" (le groupe prévoit aussi de reverser un gros coupon à ses actionnaires). L'entreprise de services du numérique n'a pas tardé à passer aux actes: la cession des activités GRC n'est pas encore bouclée (elle devrait intervenir courant avril, le temps d'obtenir les autorisations des autorités de régulation) que Sword annonce une première acquisition.

Le groupe a jeté son dévolu sur Ping Network Solutions, société d'ingénierie informatique certifiée CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert) qui conçoit, fournit, met en oeuvre et assure le support et la gestion des solutions de réseau pour une clientèle internationale couvrant tous les principaux marchés verticaux, à savoir l’énergie, les services financiers, l’éducation, le secteur public, la fabrication et la construction. "Gold Partner" de Cisco, Ping est aussi partenaire de Palo Alto Networks.

Fondé en 2010 en Ecosse, près de Glasgow, Ping NS possède un centre d’exploitation de réseau sur mesure. L'entreprise prévoit un chiffre d’affaires d’environ 13 millions d’euros pour 2022, ce qui représente un apport correspondant à environ 6% du chiffre d'affaires réalisé l'an dernier par Sword.

Consolidation au 1er mars

Le patron de Sword UK Dave Bruce a expliqué que ce rapprochement allait permettre "d’offrir une gamme plus complète de solutions à nos clients". "L’équipe Ping possède un niveau exceptionnel de compétences et d’expérience dans leur domaine et se concentre sur la fourniture de solutions de qualité - elle s’adaptera parfaitement à Sword. Nos valeurs fondamentales communes nous permettront de continuer à fournir un résultat de qualité à nos clients et à l’ensemble du Groupe Sword".

La consolidation de Ping NS dans les comptes de Sword interviendra le 1er mars 2022.

Très recherché depuis le début de l'année dans le sillage de l'annonce d'un dividende de 10 euros au vu des excellents résultats de son exercice 2021 et de la cession du GRC, le titre Sword profite d'un nouveau courant d'achat et gagne 6,57% à 47,85 euros lundi après-midi, en bonne voie pour clôturer à un nouveau record historique.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse