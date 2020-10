Suez(rompus) : Remporte d'importants contrats en Asie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Suez a remporté plusieurs contrats portant sur le traitement des eaux usées municipales et industrielles en Chine et aux Philippines pour un CA d'environ 91,7 millions d'euros .



Aux Philippines, Suez a été retenu pour concevoir, construire, exploiter et assurer pendant un an la maintenance de la station d'épuration des eaux usées d'Aglipay d'une capacité journalière de 60 000 m3. En cours, la construction du site devrait être achevée début 2024.



En Chine, Suez est impliqué dans plusieurs projets. L'entreprise fournira des équipements de traitement des eaux usées et des services à deux parcs chimiques.

Par ailleurs, le Français fournira aussi des équipements et services techniques de traitement des eaux usées auprès de collectivités et industries pour une capacité de traitement quotidienne cumulée de plus d'1 million de m3.



' Avec ces nouveaux contrats, Suez réaffirme son engagement à construire un avenir durable à travers la mise en oeuvre de son plan stratégique, Suez 2030 ', conclut Ana Giros, directrice générale adjointe responsable de la région.





