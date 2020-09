Suez(rompus) : Réactions du conseil suite à l'offre de Veolia

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration de Suez s'est réuni ce matin. ' Il a constaté que les propositions faites ce-jour par Veolia restent floues et qu'elles ne garantissent pas l'intérêt des actionnaires et parties-prenantes ' indique le groupe.



Au sujet des actionnaires, ' Suez observe que rien ne garantit qu'ils bénéficieront d'une offre en numéraire au même prix et conditions qu'Engie '.



' S'agissant des hommes et des femmes de Suez, nous rappelons qu'Engie a refusé les demandes des Instances Représentatives du Personnel de Suez de participer au processus d'information-consultation et constatons qu'aucune garantie réelle et durable n'est apportée. Les garanties d'emploi sont en trompe-l'oeil '.



Le Conseil poursuit activement ses travaux afin de permettre l'annonce, dans les meilleurs délais, d'une solution pour l'ensemble des actionnaires de Suez.



' Le Conseil de Suez en appelle au Conseil d'Engie et à ses actionnaires pour ne pas décider de l'avenir de Suez dans les conditions et le calendrier dictés par Veolia ' rajoute le groupe.



