Suez(rompus) : En repli après la suspension de ses guidances

(CercleFinance.com) - Le titre est en repli de près de -1,3% après avoir annoncé la suspension de ses guidances 2020 délivrées le 26 février dernier lors de la publication des résultats 2019. Le groupe maintient son dividende au titre de l'année 2019 à 0,65 E.



' A ce stade, nous n'avions pas encore révisé nos estimations 2020 pour tenir compte à minima de l'impact des arrêts d'activités en Chine, d'ores et déjà fourni par le groupe, et des variations de changes ' indique Oddo.



' A ce stade de la crise, Suez considère qu'il n'est pas dans la capacité de quantifier l'impact sur ses objectifs 2020. Suez considère qu'il est en situation d'être significativement impacté en 2020 par les conséquences liées au confinement et au ralentissement marqué de l'économie '.



Oddo confirme son opinion Neutre sur la valeur. ' Nous mettons notre objectif de cours sous revue dans l'attente de la révision de nos estimations 2020, voire au-delà en fonction du scénario économique et du calendrier que nous retiendrons ' rajoute Oddo.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer