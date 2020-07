Suez(rompus) : Crédit social de 100 ME pour lutter contre le Covid-19

(CercleFinance.com) - Suez annonce la signature d'un crédit social dédié au financement d'actions qui vise à combattre les effets du Covid-19.



Suez est la première entreprise à mettre en place un crédit syndiqué à impact social de 100 millions d'euros avec une maturité initiale de 2 ans, jusqu'à juillet 2022, et deux options d'extension d'un an chacune.



' Les sommes empruntées seront uniquement utilisées pour financer ou refinancer des projets sociaux qui ont vocation à compenser les conséquences de la crise du Covid-19 ' indique le groupe.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel