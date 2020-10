Suez(rompus) : Ardian ne va pas déposer d'offre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ardian a décidé de ne pas déposer d'offre sur Suez 'pour laisser le temps aux discussions en cours'.



Le groupe annonce avoir travaillé sur 'une offre soutenue par les salariés de Suez et son conseil et nécessitant 6 semaines de due diligence'.



Veolia s'est engagé pour sa part à ne pas déposer d'OPA hostile à l'issue de la cession des titres détenus par Engie dans Suez. Toute OPA nécessitera donc un accueil favorable préalable du conseil d'administration de Suez.



