Suez : Va implanter une usine de plastique PET dans l'est

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Suez, Loop Industries, et SK Geo Centric annoncent avoir choisi la plateforme industrielle Chemesis de Saint-Avold, située dans le Grand Est, en France, comme lieu d'implantation de leur usine de production de plastiques PET, fabriqués à partir de matériaux 100% recyclés et recyclables à l'infini, grâce à la technologie ' Infinite Loop '.



Avec une capacité prévue de 70 000 tonnes par an, l'usine permettra de répondre à la demande croissante en PET recyclé, encouragée par la réglementation européenne.



Elle fournira une solution aux marques mondiales basées en Europe qui se sont engagées à atteindre leurs objectifs de développement durable et à augmenter l'utilisation de matériaux recyclés dans leurs emballages et produits.



Ce projet, qui représente un investissement initial total de 450 millions d'euros, participera à la revitalisation durable de la filière textile locale et permettra la création de 200 salariés directs, indique Suez.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.