Suez : Réaction hostile à l'OPA de Veolia

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Réagissant à l'annonce par Veolia de son intention de déposer une offre publique d'achat (OPA) sur lui, Suez déclare qu'il 'fera valoir tous ses droits pour s'opposer à cette démarche hostile de Veolia et à un dépôt d'offre publique illégal'.



Il estime que Veolia 'est dans l'impossibilité juridique de déposer une offre publique en raison des engagements pris', qu'il 'trompe la justice dont la décision du 3 février reposait sur son engagement d'amicalité' et qu'il 's'agit d'un mépris à l'égard de l'Etat'.



Pour rappel, l'OPA de Veolia sur l'ensemble du capital de Suez, au prix de 18 euros par action - coupon attaché, fait ressortir une prime de 75% par rapport au cours de clôture de Suez immédiatement avant l'annonce par Engie de sa revue stratégique, le 30 juillet.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.