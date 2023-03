Streamwide : Diminution de 17% du résultat net annuel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Streamwide publie un résultat net positif de 3,4 millions d'euros pour 2022, mais en diminution de 17%, ainsi qu'une marge opérationnelle courante (EBIT) représentant 25% des revenus annuels, contre 29% l'année précédente.



A 17,6 millions d'euros, les revenus ont augmenté de 5% avec la croissance des solutions professionnelles de communications critiques, en progression de 12% et représentant maintenant 70% (+4 points) des revenus annuels du groupe.



'Si les revenus 2023 actuellement anticipés sont satisfaisants, leur progression par rapport à ceux de 2022 n'est pas encore assuré', prévient Streamwide, dont l'objectif 'reste toujours de s'inscrire dans une dynamique de croissance rentable et de s'en donner les moyens'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.