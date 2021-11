Stmicroelectronics : Une nouvelle puce pour l'automobile

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a annoncé mardi le lancement d'une nouvelle puce de navigation par satellite entièrement destinée au secteur de l'automobile.



Le fabricant de semi-conducteurs explique que ce récepteur de haute qualité assure un positionnement particulièrement précis, indispensable pour le développement de systèmes de conduite avancés.



Le jeu de circuits STA8135GA, qui suit l'ensemble des constellations GNSS (Global Navigation Satellite System), utilise trois bandes de fréquences, des données tridimensionnelles de position, vitesse et temps, ainsi que la navigation à l'estime.



STMicroelectronics rappelle que la technologie tri-bande est depuis longtemps utilisée dans des applications professionnels exigeant une précision millimétrique, telles que la cartographie ou l'agriculture de précision.



De premiers échantillons sont d'ores et déjà disponibles en prévision d'une mise en production début 2022.



