Stmicroelectronics : Technologie SiC choisie par Semikron

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce la fourniture de sa technologie en carbure de silicium (SiC) à Semikron, l'un des principaux fabricants mondiaux de modules et systèmes de puissance, pour ses modules de puissance eMPack utilisés dans les véhicules électriques (VE).



Ceci couronne une collaboration entamée il y a quatre ans dans le but de qualifier des composants de puissance avancés en SiC de ST pour établir des performances de référence au sein de systèmes plus compacts.



'Semikron a récemment annoncé qu'il avait sécurisé un contrat d'un milliard d'euros pour fournir ses modules de puissance innovants eMPack à un grand constructeur automobile allemand, à partir de 2025', précise le fabricant de semiconducteurs.



