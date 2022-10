Stmicroelectronics : Software République présente une nouvelle borne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - STMicro annonce que Software République -une entité lancée conjointement par Atos, Dassault Systèmes, Orange, Renault Group, STMicroelectronics et Thales- profitera du prochain Mondial de l'Auto (du 17 au 23 octobre à Paris) pour présenter undémonstrateurde borne de rechargebidirectionnelle, connectée et sécuriséeà l'occasion du Mondial de l'auto, à destination aussi bien des particuliers que des professionnels.



IHS Markit estime d'ailleurs qu'en Europe, le déploiement cumulé des stations de recharge électriques augmentera de24 % par an au cours de la période 2020-30.



Baptisée 'MobilizePowerbox', cette borne de recharge délivrera une puissance allant de 7 à 22 kW.



STMicro précise que laversion bidirectionnelle de la borne permettra d'utiliser la capacité de stockage de la batterie Li-ion du véhicule comme une source d'énergie.



'AvecMobilizePowerbox, la Software Républiquesouhaiteainsi démocratiser les fonctionnalitésde chargebidirectionnelleetcontribuer àla gestion intelligente de l'énergie', conclut STMicro.





