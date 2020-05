Stmicroelectronics : Nouvelle opportunité d'achat selon Liberum

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Liberum est à l'achat sur la valeur après avoir été récemment à sous-performance avec un objectif de cours de 35 E. Cette analyse fait suite à un entretien hier avec la direction de la société qui a donné une confiance accrue dans les perspectives commerciales du groupe.



Le bureau d'analyses indique que les tendances des commandes et des ventes restent conformes aux prévisions du deuxième trimestre, aucune faiblesse supplémentaire n'ayant été observée en mai et la demande de la Chine continue de se renforcer.



' La société n'a pas encore évalué l'impact de la récente décision du gouvernement américain concernant Huawei ' indique Liberum.



' Les actions ont récemment sous-performé le secteur, que nous considérons comme une nouvelle opportunité d'achat ' rajoute le bureau d'analyses.



