Stmicroelectronics : Développe les lunettes intelligentes de demain

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce le lancement de la ' LaSAR Alliance ' - pour Laser Scanning for Augmented Reality-, un écosystème de développeurs, fournisseurs et fabricants de technologies de premier plan.



L'objectif de cette collaboration ? Développer une solution de verres intelligents incluant la réalité augmentée.



Cette alliance, qui, outre ST, regroupe Applied Materials, Dispelix, Mega1 et Osram, travaille à la mise au point de lunettes intelligentes, élégantes, fonctionnelles, confortables, pouvant être portées toute la journée et qui fourniront des informations via la réalité augmentée.





