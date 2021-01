Stmicroelectronics : Rejoint Zeta Alliance pour promouvoir le LPWAN

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce avoir rejoint Zeta Alliance, un organisme promouvant la technologie LPWAN (Low-Power Wide Area Network) de Zeta pour une connectivité IoT longue portée à faible coût.



La technologie Zeta est en train de s'établir rapidement dans toute la Chine, le Japon et au-delà, rassemblant des technologies sans fil innovantes qui permettent aux appareils à faible consommation et à faible coût de s'appuyer sur des connexions robustes sur de longues distances, indique ST Micro.



Rejoignant l'Alliance en tant que membre promoteur, ST Micro estime que la technologie Zeta va permettre d'accélérer encore la diffusion de l'IoT dans tous les territoires du monde.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel