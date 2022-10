Stmicroelectronics : L'UE valide une aide d'Etat italienne de 292.5 ME

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - En vertu des règles de l'UE en matière d'aides d'État, la Commission européenne a autorisé une aide de l'Italie d'un montant de 292.5 ME, via le dispositif ' Recovery and Resilience Facility ('RRF')', visant à soutenir STMicroelectronics dans la construction d'une usine de semi-conducteurs à Catane, en Sicile, un projet dont le montant total est estimé à quelque 730 ME.



La mesure renforcera la sécurité d'approvisionnement, la résilience et la souveraineté numérique de l'Europe dans les technologies des semi-conducteurs.



La Commission a indiqué que cette aide allait faciliter le développement de certaines activités économiques et avait un ' effet incitatif '. Selon l'instance européenne, la mesure aura un impact positif sur la chaîne de valeur européenne des semi-conducteurs et facilitera la construction d'une nouvelle installation ' unique en son genre en Europe '.



La Commission a estimé que la mesure était ' nécessaire et appropriée ', et qu'elle permettra de garantir la résilience de la chaîne d'approvisionnement européenne des semi-conducteurs





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.