Stmicroelectronics : L'industrie auto se rue sur les micro-processeurs, ce qui fait bondir les revenus de STMicro

(BFM Bourse) - Le groupe de semi-conducteurs, qui compte parmi ses clients Tesla ou Apple, a publié des résultats supérieurs aux attentes au quatrième trimestre.

Premier groupe du CAC 40 à dégainer en cette saison de résultats annuels (avant LVMH ce soir), STMicroelectronics n'a pas déçu le marché. Le géant franco-italien des semi-conducteurs pousse au contraire les investisseurs à revoir leurs attentes après avoir livré une solide copie qui remet les points sur les "i".

L'entreprise dirigée par Jean-Marc Chéry a fait état au quatrième trimestre de son exercice 2022 d'un chiffre d'affaires net de 4,42 milliards de dollars (STMicro publie en effet ses comptes en dollars), en progression de 24,4% sur un an et de 2,4% en rythme séquentiel (c'est-à-dire d'un trimestre sur l'autre) tandis que sa marge brute en pourcentage des ventes a atteint 47,5%, contre 45,2% en 2021. Le résultat d'exploitation s'établit de son côté à 1,287 milliard de dollars.

Un bénéfice multiplié par deux

Le groupe qui compte Tesla et Apple parmi ses clients a à la fois dépassé ses propres attentes, qui étaient de respectivement 4,40 milliards de dollars pour le chiffre d'affaires et 47,3% pour la marge brute, et celle du consensus des analystes qui anticipaient des revenus de 4,4 milliards de dollars et un résultat d'exploitation de 1,244 milliard de dollars.

Le groupe est notamment porté par la "demande sans précédent dans toutes les géographies", dans l'industrie automobile, a expliqué Jean-Marc Chéry. L'automobile, très gourmande en composants électroniques à l'heure de son virage électrique, représente environ un tiers des revenus de l'entreprise franco-italienne.

Sur l'ensemble de 2022, STMicroelectronics a vu ses revenus bondir de 26,4% sur un an à 16,13 milliards de dollars, crédibilisant son ambition de franchir la barre des 20 milliards de dollars entre 2025 et 2027. La marge brute s'est établie à 47,3%, la marge d'exploitation a décollé à 27,5% contre 19% en 2021. Le bénéfice net a lui quasiment doublé sur un an à 3,96 milliards de dollars.

Au-delà des comptes du quatrième trimestre, ce sont surtout les perspectives livrées par le pensionnaire du CAC 40 qui prennent de vitesse le marché. Les inquiétudes macroéconomiques ainsi que les craintes sur la demande (notamment sur les équipements personnels comme le PC) ont récemment pesé sur le titre, au point d'amener la valorisation à des niveaux "attrayants", souligne Crédit Suisse. Jean-Marc Chéry a d'ailleurs indiqué aux analystes que la société avait commencé à observer un ralentissement sur le marché de l'électronique personnel et des périphériques d'ordinateurs au second semestre 2022.

Plus optimiste que Texas Instrument

Face à ces craintes sur la demande, STMicroelectronics a publié des objectifs qualifiés de "rassurants" par Invest Securities. En retenant le point médian de ses prévisions, le groupe table pour le premier trimestre sur un chiffre d'affaires net de 4,20 milliards de dollars, en recul séquentiel de 5,1% et en hausse de 18,1% sur an tandis que la marge brute est attendue à environ 48%.

Ces perspectives sont "meilleures que celles des concurrents, bien meilleures que redouté", apprécie Stifel qui explique que les analystes tablaient sur des revenus pour le premier trimestre de seulement 3,8 milliards de dollars et sur une marge brute de 45,4%. Le bureau d'étude souligne que le concurrent américain Texas Instrument s'était lui montré bien plus prudent dans ses prévisions. Mardi, cette société avait indiqué tabler sur un recul de ses revenus pour le premier trimestre compris entre 12% et 3% en rythme séquentiel, soit une baisse de 7,5% en milieu de fourchette.

Pour l'année en cours, STMicro anticipe une nouvelle année de croissance. Le chiffre d'affaires est attendu entre 16,8 milliards de dollars et 17,8 milliards de dollars soit une croissance annuelle de 4% à 10%.

"Nous débutons cette année avec un carnet de commandes supérieur à celui du début 2022",a également indiqué Jean-Marc Chéry.

A la Bourse de Paris, l'action STMicroelectronics caracole en tête du CAC 40 et s'adjuge 5,5% vers 11h10, après avoir pris plus de 9% en début de séance.

Le groupe a par ailleurs annoncé prévoir des investissements d'environ 4 milliards de dollars cette année, "principalement pour augmenter la capacité de production de nos usines en 300 mm et en carbure de silicium, y compris notre initiative dans le domaine des substrats". STMicroelectronics compte dégager plus de 1 milliard de dollars de revenus sur ce semi-conducteur cette année après 700 millions de dollars, l'année dernière.

