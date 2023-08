SPIE : Englobante haussière

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges. Le titre est en tendance haussière depuis plusieurs mois et dispose de solides fondamentaux : croissance du chiffre d'affaires et du résultat net, 3% de rendement dividende pour les actionnaires et un groupe qui se désendette. La valorisation reste correcte entre 15 et 18 de PER.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Techniquement le titre met en place une englobante haussière après une correction. Cette englobante est soutenue par des volumes acheteurs et suggère un rebond en direction des 30€.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l’action SPIE à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l’achat sur le titre SPIE au cours de 27.460 € avec un objectif à 30.000 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 26.980 €.

Le conseil BFM Bourse SPIE Positif 27.460 € Objectif : 30.000 € Potentiel : +9.25 % Stop : 26.980 € Résistance(s) : 30.000 Support(s) : 28.340 / 27.280 / 26.300

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime